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Кинопоказ «Битлджус»

Addict
Малый просп. Петроградской стороны, 82

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

После смерти Адам и Барбара остаются в собственном доме в качестве призраков. Когда туда переезжает новая семья, они пытаются избавиться от непрошеных жильцов и обращаются за помощью к эксцентричному Битлджусу. На английском языке с русскими субтитрами. Кинопоказ бесплатный, необходимо просто заказать блюдо и напиток. Забронировать в комментариях: https://t.me/addictcafe/2532 Количество мест ограничено

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