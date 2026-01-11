Кинопоказ «Битлджус»
Малый просп. Петроградской стороны, 82
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
После смерти Адам и Барбара остаются в собственном доме в качестве призраков. Когда туда переезжает новая семья, они пытаются избавиться от непрошеных жильцов и обращаются за помощью к эксцентричному Битлджусу. На английском языке с русскими субтитрами. Кинопоказ бесплатный, необходимо просто заказать блюдо и напиток. Забронировать в комментариях: https://t.me/addictcafe/2532 Количество мест ограничено
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