Кинопоказ «Билли Эллиот»
набережная Чёрной речки, 5
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Чем должен увлекаться сын шахтера? Сомнений нет: боксом и только боксом. Но у 11-летнего Билли Эллиота на этот счет было свое мнение — он обожает балет. Отец и старший брат Тони впадают в ярость, когда узнают, что он променял бокс на «менее мужественный» балет. И только острая на язык миссис Уилкинсон поддерживает Билли в его желании танцевать, и он получает шанс поступить в Королевскую балетную школу. Вход: заказ по меню.
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