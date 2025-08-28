О фильме: Чем должен увлекаться сын шахтера? Сомнений нет: боксом и только боксом. Но у 11-летнего Билли Эллиота на этот счет было свое мнение — он обожает балет. Отец и старший брат Тони впадают в ярость, когда узнают, что он променял бокс на «менее мужественный» балет. И только острая на язык миссис Уилкинсон поддерживает Билли в его желании танцевать, и он получает шанс поступить в Королевскую балетную школу. Вход: заказ по меню.