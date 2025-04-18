Итальянская комедия с лёгким юмором, игрой слов и чарующим духом 80-х. Это не просто просмотр, а увлекательный способ изучать язык с удовольствием. О фильме: Челентано – невозмутимый и грубоватый малый Барнаба Чиккини – избалованный женским вниманием водитель автобуса в Риме. Однажды он случайно встречает принцессу небольшого княжества Сан-Тулип – красавицу Кристину. Но к чему приведёт эта встреча - не знают ни он, ни она. Формат: — разбор лексики и ключевых диалогов перед просмотром; — фильм с двойными субтитрами и скоростью 0,88; — обсуждение, задания и работа с новой лексикой после. Знание итальянского не требуется. Запись в личных сообщениях ВК по кнопке «Купить билет». В пространстве нужно будет снять обувь.