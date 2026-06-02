Лето, жара, самое время веселиться. Но Кеннеди на грани вылета из универа, и вместо того чтобы взять себя в руки, она собирает компанию друзей-аутсайдеров и устраивает вечеринку, пытаясь сбежать от своих проблем. Гость: Нина Тенишева Киновед, лектор, автор канала KINO_NINA