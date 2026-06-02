Кинопоказ «Беспечный возраст»
Michele, Большая Морская улица, 39Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Лето, жара, самое время веселиться. Но Кеннеди на грани вылета из универа, и вместо того чтобы взять себя в руки, она собирает компанию друзей-аутсайдеров и устраивает вечеринку, пытаясь сбежать от своих проблем. Гость: Нина Тенишева Киновед, лектор, автор канала KINO_NINA
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