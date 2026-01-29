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Кинопоказ «Бэмби»

Кени
набережная Чёрной речки, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Однажды утром на маленькой освещённой весенним солнцем лесной полянке родился оленёнок. Посмотреть на нового лесного принца сбежались и слетелись все звери и птицы. Оленёнка назвали Бемби. Когда Бемби научился ходить и разговаривать он обзавёлся друзьями — зайчонком Топотуном и скунсом Цветочком. А однажды на лугу, куда привела его мама, Бемби познакомился с маленькой весёлой оленихой Фэйлин. Но жизнь в лесу бывает опасной и жестокой. Впервые Бемби столкнулся с этим, когда прозрачный осенний лесной воздух пронзили выстрелы — все звери начали в панике убегать, и тогда Бемби впервые услышал страшное слово — «человек». Вход: заказ по меню.

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