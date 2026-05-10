Психопатичный гангстер Коди Джарретт, одержимый властью и болезненной любовью к матери, всё глубже погружается в паранойю и ярость по мере того, как его преступления становятся все дерзкими, а попытки полиции загнать его в ловушку лишь подстёгивают его разрушительный гений. Английский язык, русские субтитры