Кинопоказ «Белая горячка»
Ковенский переулок, 14
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Завершение:
от 540₽ до 650₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Психопатичный гангстер Коди Джарретт, одержимый властью и болезненной любовью к матери, всё глубже погружается в паранойю и ярость по мере того, как его преступления становятся все дерзкими, а попытки полиции загнать его в ловушку лишь подстёгивают его разрушительный гений. Английский язык, русские субтитры
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