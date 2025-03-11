Кинопоказ «Бандитки» (2006)
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Мексика, 1888 год. Две очаровательные налётчицы – образованная европейка и грубоватая мексиканка - наводят ужас на банки Дикого Запада. Никто не может противостоять их изобретательности и неустрашимости. И, тем более, никто не может устоять перед их красотой. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo
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