О фильме: Мексика, 1888 год. Две очаровательные налётчицы – образованная европейка и грубоватая мексиканка - наводят ужас на банки Дикого Запада. Никто не может противостоять их изобретательности и неустрашимости. И, тем более, никто не может устоять перед их красотой. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo