Кинопоказ «Автобусная остановка»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 610₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Трогательная и остроумная романтическая драма, где застигнутые снежной бурей незнакомцы на придорожной станции превращают вынужденное ожидание в площадку для столкновения иллюзий, грубой реальности и неожиданного зарождения настоящего чувства Английский язык, русские субтитры.
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