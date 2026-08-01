Трогательная и остроумная романтическая драма, где застигнутые снежной бурей незнакомцы на придорожной станции превращают вынужденное ожидание в площадку для столкновения иллюзий, грубой реальности и неожиданного зарождения настоящего чувства Английский язык, русские субтитры.