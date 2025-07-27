Месяц неповторимого дуэта Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо в винтажном баре. О фильме: Биографическая драма о жизни гениального авиаконструктора, бизнесмена и кинопродюсера Говарда Хьюза. Картина рассказывает о его стремлениях, технических достижениях и личных демонах. Вход свободный. Бронь столов по телефону.