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Кинопоказ «Атлантида: Затерянный мир»

Кени
набережная Чёрной речки, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Атлантида... Мечтой найти легендарный затонувший в пучинах океана остров грезили многие смельчаки. Но только юному картографу Майло Тэтчу повезло: в 1914 году в его руки попал таинственный дневник, указывающий путь к Затерянной империи. И вот уже самая могучая подводная лодка в мире под командованием неустрашимого капитана Рурка выходит в открытый океан. Майло и его спутников ждёт множество незабываемых приключений, превосходящих все похождения капитана Немо: схватка с морским чудовищем, древние загадки, буйство стихий, мистические силы и даже встреча с цивилизацией атлантов. И это лишь малая толика того, что ждёт героев на их пути к тайнам великой Атлантиды. Вход: заказ по меню.

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