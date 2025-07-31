О фильме: Атлантида... Мечтой найти легендарный затонувший в пучинах океана остров грезили многие смельчаки. Но только юному картографу Майло Тэтчу повезло: в 1914 году в его руки попал таинственный дневник, указывающий путь к Затерянной империи. И вот уже самая могучая подводная лодка в мире под командованием неустрашимого капитана Рурка выходит в открытый океан. Майло и его спутников ждёт множество незабываемых приключений, превосходящих все похождения капитана Немо: схватка с морским чудовищем, древние загадки, буйство стихий, мистические силы и даже встреча с цивилизацией атлантов. И это лишь малая толика того, что ждёт героев на их пути к тайнам великой Атлантиды. Вход: заказ по меню.