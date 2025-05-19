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Кинопоказ «Артур, ты король» (2024)

Кени
набережная Чёрной речки, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: 2015 год, Коста-Рика. Во время Чемпионата мира по приключенческим гонкам (ARWS) капитан одной из команд Майкл Лайт принимает неверное решение, что приводит к очередному проигрышу. Оставшись без спонсоров, Майкл возвращается в родной Колорадо и пытается начать новую жизнь. Спустя три года он осознаёт, что не может уйти из спорта без победы. Он находит спонсоров, собирает команду и отправляется в Доминиканскую Республику, где будет проходить новый чемпионат. На одном из этапов Майклу становится жалко местного пса и он решает покормить его. Опытный спортсмен и подумать не мог, что собака вскоре последует за его командой и постоянно будет рядом на протяжении всей 700-километровой гонки по пересечённой местности. Вход: заказ блюда или напитка.

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