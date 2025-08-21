О фильме: История маленьких существ, которые живут рядом с людьми, одалживая вещи по чуть-чуть. Их существование хранится в секрете, но юная Ариэтти нарушает запрет. Её обнаруживает 14-летний Сё, и они становятся лучшими друзьями. Вход: заказ по меню.