Кинопоказ «Ариэтти из страны лилипутов»
набережная Чёрной речки, 5
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Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: История маленьких существ, которые живут рядом с людьми, одалживая вещи по чуть-чуть. Их существование хранится в секрете, но юная Ариэтти нарушает запрет. Её обнаруживает 14-летний Сё, и они становятся лучшими друзьями. Вход: заказ по меню.
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