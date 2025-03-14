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Кинопоказ «Анора» (2024)

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Бруклин. Стриптизерша Анора, предпочитающая имя Эни, знакомится с сыном русского олигарха Ваней, который проводит всё время в вечеринках и развлечениях. Вскоре парень выкупает время Эни на неделю, предлагает слетать в Вегас, а там молодые люди спонтанно женятся. Узнав об этом из газет, родители Вани приходят в ярость и срочно вылетают из России в США, а разобраться в ситуации велят нью-йоркскому армянину Торосу, который должен был присматривать за их сыном. Вход свободный при заказе напитка и блюда. Бронь по телефону или в директе*. *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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