Кинопоказ «Амели»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Как полёт крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими красками. Эту девушку зовут Амели Пулен. Бронирование в ТГ
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