Кинопоказ «Алиса в Стране чудес»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: 15-летняя Алиса попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. Среди жителей она узнаёт своих родных, знакомых и друзей, но никто из них не узнаёт Алису. Она для них чужая, антипят, а сами жители Страны чудес называют себя антиподами. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/243
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