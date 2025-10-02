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Кинопоказ «1+1»

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, – молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удаётся привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/158

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