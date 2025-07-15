ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кинопоказ «101 далматинец»

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Еда

Про событие

Месяц комфортных фильмов Disney под горячий капучино в прохладном летнем Петербурге. О фильме: История поиска и спасения щенят далматинских догов, которые были похищены у своих хозяев по приказу злобной фурии, Стервеллы Де Виль. Алчная модница задумала сшить себе пятнистый меховой наряд из шкурок бедных малюток. Однако животные, объединившись, ухитряются проучить её. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в Телеграме по кнопке «пройти регистрацию» или ссылке: https://t.me/wewantmorespb/98

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»
Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»

2800₽

Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»
Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста