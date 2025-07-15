Кинопоказ «101 далматинец»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Еда
Про событие
Месяц комфортных фильмов Disney под горячий капучино в прохладном летнем Петербурге. О фильме: История поиска и спасения щенят далматинских догов, которые были похищены у своих хозяев по приказу злобной фурии, Стервеллы Де Виль. Алчная модница задумала сшить себе пятнистый меховой наряд из шкурок бедных малюток. Однако животные, объединившись, ухитряются проучить её. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в Телеграме по кнопке «пройти регистрацию» или ссылке: https://t.me/wewantmorespb/98
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи