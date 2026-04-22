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Кинопоказ «10 причин моей ненависти»

John Doe, улица Пестеля, 6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Строгий отец поставил условие: Бьянка пойдёт на свидание, если её сестра Кэт тоже согласится встретиться с парнем. Но Кэт — синий чулок и отчаянная мужененавистница. Бьянка пытается найти для сестры такого же зануду, как она. Бронь в ТГ

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