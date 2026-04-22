О фильме: Строгий отец поставил условие: Бьянка пойдёт на свидание, если её сестра Кэт тоже согласится встретиться с парнем. Но Кэт — синий чулок и отчаянная мужененавистница. Бьянка пытается найти для сестры такого же зануду, как она. Бронь в ТГ