Бери друзей и приезжайте смотреть фильмы под открытым небом не выходя из собственной машины. Если ты захочешь продолжить приятный просмотр фильмов и остаться на следующий сеанс, стоимость второго фильма со скидкой 1000 рублей. О фильме: Потеряв память в результате несчастного случая на горнолыжном курорте, избалованная наследница в Рождество оказывается в доме неудачливого вдовца и его дочери. Заезд с Аптекарской набережной. Территория рядом с бизнес-центром River House.