ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кинопаркинг «Любовь с препятствиями»

Кинопаркинг
Академика Павлова, д.5

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Кино
Необычное
Еда

Про событие

Бери друзей и приезжайте смотреть фильмы под открытым небом не выходя из собственной машины. Если ты захочешь продолжить приятный просмотр фильмов и остаться на следующий сеанс, стоимость второго фильма со скидкой 1000 рублей. О фильме: Саша живёт беззаботной и легкомысленной жизнью в окружении красивых девушек, друзей и музыки. Шарлота уже дважды успела побывать замужем и больше не собирается повторять своих ошибок. Хотя, как знать. Может, у судьбы свои планы? Заезд с Аптекарской набережной. Территория рядом с бизнес-центром River House.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста