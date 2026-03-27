Бери друзей и приезжайте смотреть фильмы под открытым небом не выходя из собственной машины. Если ты захочешь продолжить приятный просмотр фильмов и остаться на следующий сеанс, стоимость второго фильма со скидкой 1000 рублей. О фильме: История афроамериканских бизнес-партнёров Джо Морриса и Бернарда Гарретта, которые в 1950-х годах основали успешное агентство недвижимости. Они нанимают подставного белого руководителя компании, а сами притворяются простыми дворником и водителем. На вершине успеха над ними нависает угроза разоблачения. Заезд с Аптекарской набережной. Территория рядом с бизнес-центром River House.