Почему тишина иногда значительнее слов? В чём заключалась профессия тапера? Почему многие фильмы мы мгновенно узнаём по саундтреку, и как звук становится культовым? На встрече будут исследованы грани звучания на экране и обсуждено, как звук формирует киноощущение, управляет нашим восприятием и заставляет фильм жить внутри нас даже после финального кадра.