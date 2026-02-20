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Киноощущение: саундтрек

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Почему тишина иногда значительнее слов? В чём заключалась профессия тапера? Почему многие фильмы мы мгновенно узнаём по саундтреку, и как звук становится культовым? На встрече будут исследованы грани звучания на экране и обсуждено, как звук формирует киноощущение, управляет нашим восприятием и заставляет фильм жить внутри нас даже после финального кадра.

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