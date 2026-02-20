Киноощущение: саундтрек
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Почему тишина иногда значительнее слов? В чём заключалась профессия тапера? Почему многие фильмы мы мгновенно узнаём по саундтреку, и как звук становится культовым? На встрече будут исследованы грани звучания на экране и обсуждено, как звук формирует киноощущение, управляет нашим восприятием и заставляет фильм жить внутри нас даже после финального кадра.
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