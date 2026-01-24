Ночь, где ты сможешь пересмотреть всю трилогию «Властелина колец» Тебя ждёт тематический бар, конкурсы в антракте, общение и призы. Расписание: 20:00 — двери 20:30-23:30 — «Братство кольца» 00:00-03:00 — «Две крепости» 03:30-06:40 — «Возвращение короля» Если ты придёшь в костюме, то тебе сделают скидку:) В пространстве необходимо снять обувь