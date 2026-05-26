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[отменено] Киномузыка при свечах в исполнении симфонического оркестра

Музей Бенуа на Васильевском, 3-я линия Васильевского острова, 20

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 6+
Кино
Концерты

Про событие

Вечер, где музыка, история и атмосфера старинного Петербурга сплетутся в единое целое. Тебя ждёт изысканное сочетание: Приветственный фуршет — чтобы настроиться на вечер и познакомиться с единомышленниками. Экскурсия по историческим интерьерам — погружение в атмосферу былой эпохи, знакомство с наследием семьи Бенуа. Ты увидишь уникальные предметы искусства, редкие издания и документы, которые хранят память о прошлом. Концерт музыкального квартета Cinemuse — «Киномузыка при свечах». В мерцании свечей прозвучат самые узнаваемые и любимые хиты из культовых кинофильмов. Мелодии, ставшие частью нашей жизни, зазвучат по?новому — глубоко, эмоционально, завораживающе. Вечер построен так, чтобы у тебя было достаточно времени: — насладиться музыкой и атмосферой; — пообщаться в кругу единомышленников; — сделать памятные фотографии в исторических интерьерах; — подробнее изучить экспозицию и задать вопросы экскурсоводу.

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