Вечер, где музыка, история и атмосфера старинного Петербурга сплетутся в единое целое. Тебя ждёт изысканное сочетание: Приветственный фуршет — чтобы настроиться на вечер и познакомиться с единомышленниками. Экскурсия по историческим интерьерам — погружение в атмосферу былой эпохи, знакомство с наследием семьи Бенуа. Ты увидишь уникальные предметы искусства, редкие издания и документы, которые хранят память о прошлом. Концерт музыкального квартета Cinemuse — «Киномузыка при свечах». В мерцании свечей прозвучат самые узнаваемые и любимые хиты из культовых кинофильмов. Мелодии, ставшие частью нашей жизни, зазвучат по?новому — глубоко, эмоционально, завораживающе. Вечер построен так, чтобы у тебя было достаточно времени: — насладиться музыкой и атмосферой; — пообщаться в кругу единомышленников; — сделать памятные фотографии в исторических интерьерах; — подробнее изучить экспозицию и задать вопросы экскурсоводу.