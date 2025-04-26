Обрати внимание, событие перенесено на 26 апреля 16:00. Игроки объединяются в команды и отвечают на вопросы ведущего по заданной теме. Кто наберёт больше правильных ответов - победит и получит в подарок напитки от бара. Можно прийти со своей командой или самостоятельно. Всего участвуют 4 команды по 5 человек. В стоимость включён напиток от бара. Запись осуществляется по предоплате. Перевод предоплаты и вопросы по событию в Телеграме – @novaartgos