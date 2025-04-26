ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Киноквиз по «Марвел»

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино
Игры

Про событие

Обрати внимание, событие перенесено на 26 апреля 16:00. Игроки объединяются в команды и отвечают на вопросы ведущего по заданной теме. Кто наберёт больше правильных ответов - победит и получит в подарок напитки от бара. Можно прийти со своей командой или самостоятельно. Всего участвуют 4 команды по 5 человек. В стоимость включён напиток от бара. Запись осуществляется по предоплате. Перевод предоплаты и вопросы по событию в Телеграме – @novaartgos

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»
Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»

2800₽

Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»
Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»

2800₽

Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста