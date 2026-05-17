Мы привыкли смотреть европейские любовные истории с завязкой, логичным развитием и концом, в котором герои оказываются [не]счастливы. Азиатский, и в частности гонконгский, кинематограф интересен тем, что предлагает другой взгляд на привычные темы и сюжеты. Вонг Кар Вай снимает не совсем любовную историю, хотя название фильма и наталкивает на такую трактовку. Этот фильм скорее о воспоминаниях о любви. О мыслях и словах, которые так и не были озвучены. Фильм говорит об этом через тягучий монтаж, постоянно повторяющуюся невероятно красивую музыкальную тему и камеру, ослеплённую то ли слезами, то ли неоном. Поговорят о фигуре, творческом пути и особенностях киноязыка Кар Вая, гонконгской новой волне и гонконгском кино в целом. В пространстве нужно будет снять обувь.