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Киноклуб сад: «Любовное настроение»

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Мы привыкли смотреть европейские любовные истории с завязкой, логичным развитием и концом, в котором герои оказываются [не]счастливы. Азиатский, и в частности гонконгский, кинематограф интересен тем, что предлагает другой взгляд на привычные темы и сюжеты. Вонг Кар Вай снимает не совсем любовную историю, хотя название фильма и наталкивает на такую трактовку. Этот фильм скорее о воспоминаниях о любви. О мыслях и словах, которые так и не были озвучены. Фильм говорит об этом через тягучий монтаж, постоянно повторяющуюся невероятно красивую музыкальную тему и камеру, ослеплённую то ли слезами, то ли неоном. Поговорят о фигуре, творческом пути и особенностях киноязыка Кар Вая, гонконгской новой волне и гонконгском кино в целом. В пространстве нужно будет снять обувь.

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