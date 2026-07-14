ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Киноклуб сад: «Калина красная»

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Просмотр последней режиссёрской работы Василия Шукшина — один из самых важных фильмов советского кино, который райнер вернер фассбиндер включал в список своих любимых картин. «Калина красная» — история бывшего заключённого Егора Прокудина, который после освобождения пытается начать новую жизнь. Он приезжает к женщине, с которой переписывался в тюрьме, и впервые всерьёз пытается оставить прошлое позади. На встрече поговорят не только о самом фильме, но и о личности шукшина, его творческом пути, истории создания картины и о том, почему спустя полвека она продолжает так сильно цеплять зрителя. а ещё разберутся, какое отношение ко всему этому имеет «берлин александерплац». В пространстве нужно будет снять обувь.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста