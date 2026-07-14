Просмотр последней режиссёрской работы Василия Шукшина — один из самых важных фильмов советского кино, который райнер вернер фассбиндер включал в список своих любимых картин. «Калина красная» — история бывшего заключённого Егора Прокудина, который после освобождения пытается начать новую жизнь. Он приезжает к женщине, с которой переписывался в тюрьме, и впервые всерьёз пытается оставить прошлое позади. На встрече поговорят не только о самом фильме, но и о личности шукшина, его творческом пути, истории создания картины и о том, почему спустя полвека она продолжает так сильно цеплять зрителя. а ещё разберутся, какое отношение ко всему этому имеет «берлин александерплац». В пространстве нужно будет снять обувь.