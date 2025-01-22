Вторая встреча киноклуба «Давай попроще», под руководством любителя киноматографа, джипси-бармена из «Выдержки» и просто прекрасного человека — Рината. Участники вечера будут смотреть «Новые парни турбо», 2010, Нидерланды. До невозможности дерзкая комедия, цитаты из которой сами собой попадут в твою жизнь. Если бы Джей и молчаливый Боб слушали жёсткое европейское техно, гоняли на ядовито-зеленом Опеле Манта в олимпийках с маллетами и не подозревали бы о существовании слова «стоп» как таковом, они бы были «новыми парнями». Бонусом для пришедших, ведущий киноклуба Ринат может скинуть стикерпак по этому фильму, чтобы мудрые высказывания всегда были под рукой. Киноклуб подойдёт всем людям, любящим кинематограф. В дружеской атмосфере бара участники смотрят фильмы и обсуждают их без лишней душноты и заумности, но с интересными фактами и комментариями от ведущего. В стоимость участия включён напиток от бара. Запись осуществляется после оплаты, перевести оплату можно ТОЛЬКО @novaartgos (по ссылке выше). Никаким мошенникам ничего не переводи.