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Киноклуб «Ненависть»

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Грубая и хлёсткая драма, которая погружает в жесткую реальность жизни бедных парижских пригородов. История проведёт тебя по целому вороху неудобных тем для раздумий: социальному неравенству и дискриминации, полицейской жестокости, последствиям насилия, поиску самоидентичности в обществе, безысходности и вытекающим из него протеста. В год выхода был организован специальный показ для президента Жака Ширака и кабинета министров. Это не просто фильм, но мощное социальное высказывание, которое и по сей день остаётся поразительно актуальным. Фильм заработал несколько наград на разных европейских кинофестивалях, в том числе в Каннах за лучшую режиссуру. Напиток включён в стоимость. По вопросам записи писать в ТГ

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