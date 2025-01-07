ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Киноклуб на английском языке: «Trainspotting» (1996)

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Первая встреча киноклуба в новом году будет посвящена культовой классике британского кино — «Trainspotting» (1996). Эта смелая и глубокая история рассказывает о группе молодых людей, их поисках смысла жизни и попытках найти себя в суровой реальности. Потрясающая актерская игра, мощный саундтрек и непростые темы сделали этот фильм культовым для целого поколения. Фильм будет показан на английском языке с оригинальными субтитрами. После просмотра у тебя будет возможность поучаствовать в обсуждение в двух группах: на русском и на английском, чтобы каждый мог поделиться своими мыслями и эмоциями. Ведущий Дмитрий Козюков поможет сделать обсуждение живым, глубоким и вдохновляющим. Стоимость участия 600 рублей. Если ты собираешься идти первый раз, для тебя будет стоимость — 300 рублей. Записаться можно в Telegram: https://t.me/kozukoff

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста