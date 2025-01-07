Киноклуб на английском языке: «Trainspotting» (1996)
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 600₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Первая встреча киноклуба в новом году будет посвящена культовой классике британского кино — «Trainspotting» (1996). Эта смелая и глубокая история рассказывает о группе молодых людей, их поисках смысла жизни и попытках найти себя в суровой реальности. Потрясающая актерская игра, мощный саундтрек и непростые темы сделали этот фильм культовым для целого поколения. Фильм будет показан на английском языке с оригинальными субтитрами. После просмотра у тебя будет возможность поучаствовать в обсуждение в двух группах: на русском и на английском, чтобы каждый мог поделиться своими мыслями и эмоциями. Ведущий Дмитрий Козюков поможет сделать обсуждение живым, глубоким и вдохновляющим. Стоимость участия 600 рублей. Если ты собираешься идти первый раз, для тебя будет стоимость — 300 рублей. Записаться можно в Telegram: https://t.me/kozukoff
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