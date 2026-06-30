Киноклуб на английском «СуперПерцы»
набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Подростковая комедия о двух лучших друзьях, которые пытаются провести идеальный последний школьный вечер перед выпуском. Простая задача быстро превращается в хаотичное и нелепое приключение, полное неловких ситуаций, вечеринок, ошибок и попыток повзрослеть раньше времени. Это кино о дружбе, взрослении и страхе потерять привычный мир. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи