Подростковая комедия о двух лучших друзьях, которые пытаются провести идеальный последний школьный вечер перед выпуском. Простая задача быстро превращается в хаотичное и нелепое приключение, полное неловких ситуаций, вечеринок, ошибок и попыток повзрослеть раньше времени. Это кино о дружбе, взрослении и страхе потерять привычный мир. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.