Киноклуб на английском «Стрингер»
набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Мрачный психологический триллер Dan Gilroy о мире ночной журналистики Лос-Анджелеса, где граница между наблюдением и вмешательством стирается. Безработный и амбициозный Лу Блум случайно открывает для себя индустрию криминальных новостей и быстро понимает, что трагедия — это тоже товар, если подать её правильно. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
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