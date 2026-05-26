Мрачный психологический триллер Dan Gilroy о мире ночной журналистики Лос-Анджелеса, где граница между наблюдением и вмешательством стирается. Безработный и амбициозный Лу Блум случайно открывает для себя индустрию криминальных новостей и быстро понимает, что трагедия — это тоже товар, если подать её правильно. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.