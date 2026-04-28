Напряжённый шпионский экшен о мире, где доверять нельзя никому. Главный герой — агент ЦРУ, который внезапно становится мишенью и оказывается в бегах, пытаясь выжить и раскрыть правду. За ним охотится безжалостный наёмник, превращая игру в кошки-мышки в глобальную гонку без правил. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.