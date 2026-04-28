Киноклуб на английском «Серый человек»
набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Напряжённый шпионский экшен о мире, где доверять нельзя никому. Главный герой — агент ЦРУ, который внезапно становится мишенью и оказывается в бегах, пытаясь выжить и раскрыть правду. За ним охотится безжалостный наёмник, превращая игру в кошки-мышки в глобальную гонку без правил. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи