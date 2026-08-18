Киноклуб на английском «Разрушение»
набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Необычная драма Jean-Marc Vallee о человеке, который после трагической потери неожиданно перестаёт чувствовать хоть что-либо. Вместо привычного переживания горя он начинает буквально разбирать свою жизнь на части — сначала бытовые вещи, затем отношения, работу и самого себя. Это фильм о том, как иногда нужно всё разрушить, чтобы понять, кем ты являешься на самом деле. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
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