Трогательная трагикомедия Rob Reiner о двух совершенно разных мужчинах, которые знакомятся в больничной палате и узнают, что жить им осталось совсем недолго. Вместо того чтобы ждать неизбежного, они составляют список того, что всегда мечтали сделать, и отправляются в путешествие, которое меняет их взгляд на жизнь, дружбу и счастье. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.