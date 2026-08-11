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Киноклуб на английском «Пока не сыграл в ящик»

Козюкофе
набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Трогательная трагикомедия Rob Reiner о двух совершенно разных мужчинах, которые знакомятся в больничной палате и узнают, что жить им осталось совсем недолго. Вместо того чтобы ждать неизбежного, они составляют список того, что всегда мечтали сделать, и отправляются в путешествие, которое меняет их взгляд на жизнь, дружбу и счастье. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.

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