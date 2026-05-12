Лирическая романтическая драма Richard Linklater о случайной встрече, которая превращается в одну ночь откровенных разговоров. Американец и француженка знакомятся в поезде и решают провести вместе несколько часов в Вене, гуляя по городу и обсуждая любовь, жизнь и страхи — понимая, что времени у них почти нет. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.