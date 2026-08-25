Романтическая драмеди Edward Zwick о харизматичном продавце фармацевтической компании и талантливой молодой женщине, страдающей болезнью Паркинсона. То, что начинается как лёгкий роман без обязательств, постепенно превращается в историю о любви, страхе близости, уязвимости и принятии человека таким, какой он есть. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.