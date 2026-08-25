Киноклуб на английском «Любовь и другие лекарства»
набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Романтическая драмеди Edward Zwick о харизматичном продавце фармацевтической компании и талантливой молодой женщине, страдающей болезнью Паркинсона. То, что начинается как лёгкий роман без обязательств, постепенно превращается в историю о любви, страхе близости, уязвимости и принятии человека таким, какой он есть. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
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