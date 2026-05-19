Камерный научно-фантастический хоррор Vincenzo Natali о группе незнакомцев, оказавшихся внутри гигантского лабиринта из кубических комнат, наполненных смертельными ловушками. Не зная, кто они и как сюда попали, герои вынуждены объединиться, чтобы найти выход — но чем дальше, тем яснее: главный враг может быть не снаружи, а внутри. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.