Киноклуб на английском «Куб»
набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Камерный научно-фантастический хоррор Vincenzo Natali о группе незнакомцев, оказавшихся внутри гигантского лабиринта из кубических комнат, наполненных смертельными ловушками. Не зная, кто они и как сюда попали, герои вынуждены объединиться, чтобы найти выход — но чем дальше, тем яснее: главный враг может быть не снаружи, а внутри. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
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