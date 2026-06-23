Тёплая и слегка абсурдная история взросления о двух подростках, которые решают сбежать вместе, чтобы быть рядом друг с другом. Их побег запускает цепочку событий в маленьком прибрежном городке, где взрослые пытаются разобраться в происходящем, а дети — в своих чувствах. Это кино о первой любви, свободе и попытке найти своё место в мире. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.