Исчезнувшая — захватывающий психологический триллер о тайнах, обмане и сложностях отношений. История рассказывает о пропаже Эми и подозрениях, которые падают на её мужа Ника. Фильм показывает, как общественное мнение, страх и недоверие могут превращать личные драму в настоящий кошмар, а также исследует границы правды и иллюзии в любви и браке. Перед показом — мини-лекция: Почему «Исчезнувшая» — фильм о тайнах, доверии и психологических играх. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.