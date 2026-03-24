Киноклуб на английском «Исчезнувшая»
Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Исчезнувшая — захватывающий психологический триллер о тайнах, обмане и сложностях отношений. История рассказывает о пропаже Эми и подозрениях, которые падают на её мужа Ника. Фильм показывает, как общественное мнение, страх и недоверие могут превращать личные драму в настоящий кошмар, а также исследует границы правды и иллюзии в любви и браке. Перед показом — мини-лекция: Почему «Исчезнувшая» — фильм о тайнах, доверии и психологических играх. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
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