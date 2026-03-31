Дьявол носит Prada — история о том, как работа и амбиции могут меняться в жизни и влиять на личные отношения. Энди, молодая журналистка, получает работу ассистентки у строгой и требовательной Миранды Пристли, главного редактора модного журнала. Фильм показывает сложный баланс между карьерой, личными ценностями и стремлением быть собой, а также то, как важно находить силы идти своим путём, несмотря на давление и ожидания окружающих. Перед показом — мини-лекция: Почему «Дьявол носит Prada» — фильм о выборе, амбициях и личной смелости. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.