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Киноклуб на английском «Дьявол носит Prada»

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Дьявол носит Prada — история о том, как работа и амбиции могут меняться в жизни и влиять на личные отношения. Энди, молодая журналистка, получает работу ассистентки у строгой и требовательной Миранды Пристли, главного редактора модного журнала. Фильм показывает сложный баланс между карьерой, личными ценностями и стремлением быть собой, а также то, как важно находить силы идти своим путём, несмотря на давление и ожидания окружающих. Перед показом — мини-лекция: Почему «Дьявол носит Prada» — фильм о выборе, амбициях и личной смелости. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.

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