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Киноклуб на английском

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

После этого фильма вы по-другому посмотришь на своих друзей и соседей по лестничной площадке... Смотрят на большом экране «Нечто» Джона Карпентера. Обещают неуютную, параноидальную атмосферу и чистое наслаждение от практических эффектов и электронной музыки 80-х. Ну и про само кино поговорят на языке оригинала, разумеется. Ведущий: Никита — автор канала «English, motherfucker, do you watch it?» (Английский, ублюдок, ты его смотришь?) Стоимость: 600 руб. (напиток включён в стоимость) По вопросам записи писать в ТГ

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