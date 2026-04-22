После этого фильма вы по-другому посмотришь на своих друзей и соседей по лестничной площадке... Смотрят на большом экране «Нечто» Джона Карпентера. Обещают неуютную, параноидальную атмосферу и чистое наслаждение от практических эффектов и электронной музыки 80-х. Ну и про само кино поговорят на языке оригинала, разумеется. Ведущий: Никита — автор канала «English, motherfucker, do you watch it?» (Английский, ублюдок, ты его смотришь?) Стоимость: 600 руб. (напиток включён в стоимость) По вопросам записи писать в ТГ