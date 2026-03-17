Барби — яркая и остроумная история о самопознании, мечтах и поиске своего места в мире. Барби покидает свой идеальный розовый мир, чтобы отправиться в реальный и столкнуться с неожиданными трудностями, забавными открытиями и важными жизненными уроками. Фильм показывает, как важно быть смелым, верным себе и не бояться мечтать, даже если путь к мечте оказывается непростым. Перед показом — мини-лекция: Почему Барби — фильм о смелости, мечтах и поиске себя. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.