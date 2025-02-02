Как мы обычно говорим о кино? Интересный сюжет, что-то заставляет задуматься, понравилось/не понравилось. А что если каждый фильм – это открытая книга и диалог автора со зрителем, и зрителя с самой картиной? «Матрица» – фильм-феномен, философская притча, боевик-пустышка или набор сплошных спецэффектов, как только не называли этот фильм. На встречи киноклуба ты сможеш разобраться, как понимать это кино и относиться к нему. Тебя ждёт просмотр, анализ и интерпретация фильма. Просмотр и обсуждение будут проходить в Дубовой гостиной особняка Военного Министра, что добавит особенную изюминку антуражу встречи.