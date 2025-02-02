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Киноклуб: «Матрица» (1999)

Особняк Военного Министра, Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Как мы обычно говорим о кино? Интересный сюжет, что-то заставляет задуматься, понравилось/не понравилось. А что если каждый фильм – это открытая книга и диалог автора со зрителем, и зрителя с самой картиной? «Матрица» – фильм-феномен, философская притча, боевик-пустышка или набор сплошных спецэффектов, как только не называли этот фильм. На встречи киноклуба ты сможеш разобраться, как понимать это кино и относиться к нему. Тебя ждёт просмотр, анализ и интерпретация фильма. Просмотр и обсуждение будут проходить в Дубовой гостиной особняка Военного Министра, что добавит особенную изюминку антуражу встречи.

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