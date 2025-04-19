О фильме: Марсианская миссия «Арес-3» в процессе работы была вынуждена экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра во время песчаной бури. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив Марка одного. Очнувшись, Уотни обнаруживает, что связь с Землёй отсутствует, но при этом полностью функционирует жилой модуль. Главный герой начинает искать способ продержаться на имеющихся запасах еды, витаминов, воды и воздуха ещё 4 года до прилёта следующей миссии «Арес-4». Вход свободный. После просмотра — обсуждение в рамках киноклуба «Против течения». Чтобы войти в нужную дверь: +7 (904) 640-77-57 Антон +7 (911) 986-69-42 Лиза