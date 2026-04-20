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Киноклуб «Красота по-американски»

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

В этот раз уделят внимание первой полнометражной работе режиссёра Сэма Мэндеса. Фильм собрал целых пять статуэток Оскар, сделав Мендеса шестым режиссёром в истории, удостоившихся этой награды за дебютный фильм. В стремлении к навязанному комфорту мы рискуем упустить саму суть Красоты, которая может скрываться даже в самых обыденных вещах. Если ты ищешь вдохновение для того, чтобы осознать важность честности и принятия себя, и узнать как из увиденного сценаристом летающего в парке пакета, случился целый фильм, заработавший в прокате $356 млн., то рекомендуют провести этот вечер за просмотром в баре. Напиток включён в стоимость. По вопросам записи писать в ТГ

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