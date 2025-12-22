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Киноклуб «Давай попроще»: «Ворон»

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

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Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Кинопоказ в дружеской атмосфере под руководством любителя кинематографа, джипси-бармена из «Выдержки» — Рината. Тебя ждёт обсуждение без лишней душноты и заумности, но с интересными фактами и комментариями от ведущего. На последней встрече киноклуба в уходящем году будут смотреть по-настоящему культовый фильм «Ворон» (1994, США). Фильм с абсолютно неповторимой атмосферой, где готически-мрачный Детройт выступает не только в качестве фонового объекта, но и является одним из действующих лиц в истории. Простая, казалось бы, история о мести играет множеством оттенков благодаря невероятной работе костюмеров, гримёров, операторов и саунд-дизайнеров. Это последняя роль Брэндона Ли, погибшего на съемках из-за трагической ошибки съёмочной группы. Продолжительность фильма: 1 ч 42 мин. В стоимость входит напиток. Запись осуществляется после оплаты. И не забудь, пожалуйста, захватить с собой паспорт. Так как это бар, все мероприятия только для совершеннолетних.

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