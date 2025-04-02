Кинопоказ в дружеской атмосфере под руководством любителя киноматографа, джипси-бармена из «Выдержки» – Рината. Тебя ждёт обсуждение без лишней душноты и заумности, но с интересными фактами и комментариями от ведущего. О фильме: Панк-рокер Саймон, разыскиваемый полицией, случайно сталкивается с робкой тихоней Пэтти и находит укрытие в её доме. С этого момента жизнь обоих кардинально меняется. В стоимость входит напиток. Запись в Телеграме – @novaartgos