Кинопоказ в дружеской атмосфере под руководством любителя киноматографа, джипси-бармена из «Выдержки» – Рината. Тебя ждёт обсуждение без лишней душноты и заумности, но с интересными фактами и комментариями от ведущего. К жизни нельзя относиться слишком серьёзно, ирландцы будто бы понимают это чуточку больше остальных. В этот вечер в баре покажут крайне динамичную криминальную историю с плотнейшим кастом уважаемых актёров и острым юмором на стыке Гая Ричи и братьев МакДона. О фильме: Майкл задолжал кругленькую сумму головорезу Перрье, который требует вернуть деньги до наступления темноты. Когда бандиты выслеживают Майкла дома, чтобы вытрясти долг, его соседка убивает одного из них. Теперь путь только один — бежать, а тут ещё внезапно объявляется отец Майкла. Сможет ли кто-то из троицы неудачников увидеть восход солнца? В стоимость входит напиток. Запись в Телеграме – @novaartgos