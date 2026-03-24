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Киноклуб «Давай попроще» | «Путь в Высшее Общество»

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

В этот раз уделят внимание одному из наиболее ярких представителей «рассерженных молодых людей», как высказалась британская пресса о своём целом поколении начинающих писателей пятидесятых, — Джону Брэйну в частности, киноэкранизации его первого романа, которая довольно точно смогла передать бунтарски-упаднический дух первоисточника. Непонимание куда себя деть в пост-военное время, отсутствие образования, критика буржуазного уклада жизни, но в то же время стремление любой ценой выбиться «в люди». Вот та двойственность, которая и делает из этого произведения нечто цепляющее и стоящее того, чтобы его посмотреть и обсудить. Киноклуб «давай попроще», под руководством любителя киноматографа, джипси-бармена из «Выдержки» и просто прекрасного человека — Рината, подойдёт всем людям, любящим кинематограф. В дружеской атмосфере бара смотрят фильмы и обсуждают их без лишней душноты и заумности, но с интересными фактами и комментариями от ведущего. Напиток от бара включён в стоимость. Запись осуществляется после оплаты, перевести оплату можно @novaartgos По всем вопросам пиши в ТГ

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